Меркель зустрілася із екоактивісткою Тунберг

Канцлер ФРН Ангела Меркель зустрілася зі шведською екоактивісткою Гретою Тунберг та іншими лідерами руху Fridays for Future.

Зустріч відбулась у Берліні і тривала 90 хвилин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У відомстві канцлера поінформували, що центральною темою зустрічі були пріоритети кліматичної політики за нинішнього головування Німеччини в Раді ЄС, бажаний «кліматичний нейтралітет» ЄС до 2050 року та конкретизація більш жорсткої мети щодо викидів парникових газів до 2030 року.

Крім того, канцлер та представники Fridays for Future обговорили важливість ціноутворення на CO2 та заходів національної кліматичної політики, таких як припинення використання вугілля.

Співрозмовниці погодилися, що глобальне потепління є глобальним викликом, за який розвинуті країни мають особливу відповідальність. У цьому контексті наголошувалося на важливості послідовного виконання Паризької кліматичної угоди.

На пресконференції після зустрічі Грета Тунберг заявила: «Це не звичайна криза. Ми хочемо, щоб люди піднялися та вийшли з зони комфорту, зробили майбутнє пріоритетом, подбали про людей; щоб провідні політики взяли на себе провідну роль, мали мужність. Нам потрібні зміни».

За оцінкою активістки, Меркель була «дружелюбною» і має мужність.

Активісти написали листи зі своїми вимогами щодо прискорення дій з захисту клімату всім лідерам. Вони вимагають «цілком нової системи», щоб досягти цілей, зокрема повної відмови від вугілля до 2030 р. і зведення емісії до нуля до 2050-го.

Інша учасниця зустрічі, лідерка німецького екоруху Луїза Нойбауер, зауважила, що нині їхні акції проводяться з дотриманням гігієнічних вимог або віртуально. Молоді люди вважають, що пандемія дає нові шанси для захисту клімату.

Фото: picture-alliance / dpa / S. Kugler