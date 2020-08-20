ЄС в ситуації з "Північним потоком-2" відстоює інтереси своїх компаній - експерт

Європейський Союз в ситуації з "Північним потоком-2" відстоює насамперед інтереси своїх енергокомпаній.

Таку думку висловив старший експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд в ефірі телеканалу «ДОМ», передає Укрінформ.

«Просто ЄС і Берлін відстоюють інтереси своїх енергетичних великих фірм, які залучені до цього проекту і яким загрожує втратити кошти, можливості заробляння в майбутньому... І просто є, так би мовити, місцеві політики, яким не дуже цікава геополітика або що там думає Польща чи Україна і які просто відстоюють свої інтереси, і яким заважають ось ці американські санкції», - вважає експерт.

Як повідомлялося, проект будівництва Nord Stream 2 для поставок газу в Європу в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.

Спорудження газопроводу призупинено через санкції США щодо європейських підрядників, вони почали діяти в грудні 2019 року.

У липні 2020 р. Сенат Конгресу США схвалив оборонний бюджет, який передбачає санкції проти російських газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".