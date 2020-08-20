Євросоюз приділяє недостатньо уваги моніторингу фейків у соцмережах – експерт

Євросоюз приділяє недостатньо уваги моніторингу поширення дезінформації та пропаганди в соціальних мережах. За останній час ситуація трохи покращилася, але все ж як і раніше далека від ідеалу.

Таку думку на телеканалі "ДІМ" в інтерв'ю Тетяні Поповій висловила аналітик програми Kremlin Watch Вероніка Кратка.

«Росія використовує вже звичну для неї стратегію і застосовує одні й ті ж методи і способи поширення дезінформації перед певними політичними подіями в європейських країнах, щоб просувати потрібні їй меседжі відповідно до однієї й тієї ж стратегії. І тут дуже багато що може бути зроблено на державному рівні, але якщо ми хочемо розробити дійсно ефективну стратегію протистояння цій пропаганді й дезінформації, всі свої зусилля ми повинні об'єднати на європейському рівні», - повідомила експерт.

Кратка розповіла, що найбільші світові інтернет-компанії підписали «Кодекс практик щодо дезінформації», взявши на себе певні зобов'язання для підвищення прозорості інтернет-простору та ефективної боротьби з дезінформацією. Всі ці компанії прийняли стандарти саморегуляції на добровільній основі, без будь-яких юридичних зобов'язань.

"Кодекс практик щодо дезінформації" спрямований на виконання Директиви ЄС, прийнятої у квітні 2015 року "Про необхідність протистояти Дезінформаційним кампаніям з боку Росії ".

В рамках Кодексу інтернет-компанії взяли на себе ряд зобов'язань, наприклад, забезпечити прозорість політичної реклами.

«Але зробити треба ще багато чого. Для нас дуже важливо налагодити співпрацю з компаніями, що займаються збором і зберіганням даних, і ми намагаємося встановити з ними контакт, але не всі з них готові допомагати нам або займатися цією проблемою в цілому. Питання довіри все ще стоїть гостро», - підкреслила Кратка.

Повний випуск «На самом деле: МИР» дивіться на телеканалі "ДІМ" за посиланням.