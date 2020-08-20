Туреччина планує проводити 100 тисяч тестувань на добу через зростання випадків COVID-19

У Туреччині спостерігається щоденне збільшення кількості нових випадків інфікування на коронавірус. Протягом найближчих кількох днів планується збільшення тестувань до 100 тисяч на добу.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджу.

«Сьогодні кількість тестів 87 тисяч 223. Прогнозовано, що найближчими днями ми можемо досягти 100 тисяч. Загальна кількість смертей - 6039», - повідомив міністр після засідання наукової ради, до складу якої входять науковці, лікарі, посадовці.

За добу було виявлено 1303 нові випадки інфікування, вчора - 1256. За минулу добу померло 23 людини, одужали 1002.

Загальна кількість тестів, що були зроблені за весь час наближається до 6 млн.

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За словами міністра, у Туреччині активно ведеться розробка вакцини проти коронавірусу. Зараз для цього реалізують 13 проєктів, три з них досягли передових показників.

Як повідомлялося, з 31 серпня в країні відкриються державні школи, приватні вже почали роботу. Навчання відбувається віддалено. Планується, що з 21 вересня школярі сядуть за парти, поступово буде відновлено повноцінний навчальний процес.