Президент і прем'єр Латвії підтримали ідею нових виборів у Білорусі

Президент Латвії Егілс Левітс і прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш, обговоривши ситуацію в Білорусі, виступили на підтримку вимог про проведення в сусідній країні нових, чесних і відкритих виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.

Президент Латвії, зокрема, заявив журналістам, що лідери країн Балтії та Польщі підтримують вимогу білоруського народу про проведення нових, справедливих виборів, за якими спостерігатимуть міжнародні експерти.

«Ми - чотири країни з єдиною думкою, і ми представлятимемо її в ЄС. Ми вважаємо, що це в інтересах білоруського народу, а також у наших інтересах. Білорусь самотужки повинна вирішувати свою долю», - наголосив Левітс.

Прем'єр Каріньш також погодився з тим, що в Білорусі необхідно провести нові, чесні й відкриті вибори.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% (зараз вона перебуває в Литві).

Відразу після виборів почалися масові акції проти фальсифікації їх результатів. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. В результаті постраждали багато людей, повідомлялося про кількох загиблих.