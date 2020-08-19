У Молдові за добу захворіли найбільше людей від початку пандемії

Міністерство охорони здоров'я, праці та соцзахисту Молдови за останні 24 години підтвердило 626 нових випадків зараження на коронавірус COVID-19, що є рекордом із початку пандемії у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

З 626 нових випадків коронавірусу - 361 виявлено у Кишиневі. Крім того, за останні 24 години COVID-19 виявили ще у 29 медпрацівників.

Таким чином, кількість тих, що заразилися у країні, збільшилася до 31 415 осіб.

Водночас у МОЗ зазначили, що кількість тих, хто одужав від коронавірусу, збільшилася до 22,1 тис. осіб, а загальна кількість жертв COVID-19 - до 914 осіб.

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Підкреслюється, що попередній рекорд зараження на коронавірус за добу у Молдові було встановлено 3 квітня - 505 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 19 серпня у світі зафіксовано 22 306 538 випадків COVID-19, серед них 784 353 смерті й 15 047 782 одужання.

Фото: МОЗ Молдови