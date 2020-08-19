Лукашенко призначив прем'єра і членів уряду

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Романа Головченка прем'єр-міністром Білорусі з подальшим погодженням його призначення з Палатою представників Національних зборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

Відповідний указ він підписав 19 серпня.

Ще одним указом Лукашенко призначив членів уряду: Миколу Снопкова - першим заступником прем'єр-міністра, Володимира Кухарєва - заступником прем'єр-міністра, Юрія Назарова - заступником прем'єр-міністра, Ігоря Петришенка - заступником прем'єр-міністра, Олександра Суботіна - заступником прем'єр-міністра, Володимира Колтовича - міністром антимонопольного регулювання і торгівлі, Руслана Пархамовича - міністром архітектури та будівництва, Юрія Караєва - міністром внутрішніх справ, Андрія Хмеля - міністром житлово-комунального господарства, Володимира Караніка - міністром охорони здоров'я, Володимира Макея - міністром закордонних справ, Ігоря Луцького - міністром інформації , Юрія Бондаря - міністром культури, Віталія Дрожжу - міністром лісового господарства, Віктора Хреніна - міністром оборони, Ігоря Карпенка - міністром освіти, Сергія Наливайка - міністром з податків і зборів, Володимира Ващенка - міністром з надзвичайних ситуацій, Андрія Худика - міністром природних ресурсів та охорони навколишнього середовища, Петра Пархомчика - міністром промисловості, Костянтина Шульгана - міністром зв'язку та інформатизації, Івана Крупка - міністром сільського господарства і продовольства, Сергія Ковальчука - міністром спорту і туризму, Олексія Авраменка - міністром транспорту і комунікацій, Ірину Костевич - міністром праці та соціальної захисту, Юрія Селіверстова - міністром фінансів, Олександра Червякова - міністром економіки, Віктора Каранкевича - міністром енергетики, Олега Слижевського - міністром юстиції, Валерія Вакульчика - головою Комітету державної безпеки, Дмитра Пантуса - головою Державного військово-промислового комітету, Дмитра Матусевича - головою Державного комітету з майна, Олександра Шумиліна - головою Державного комітету з науки і технологій, Валентина Татарицького - головою Державного комітету по стандартизації, Анатолія Лаппо - головою Державного прикордонного комітету, Юрія Сенька - головою Державного митного комітету.

17 серпня колишній уряд Білорусі склав повноваження.

Як передавав Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів у країні.