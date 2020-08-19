Пів мільярда доларів: у Лукашенка порахували збитки від протестів

Помічник президента Білорусі з питань фінансово-кредитної системи Валерій Бєльський заявив, що збиток від протестів зараз становить не менше 500 мільйонів доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БТ.

«Стало відомо, що збитки від протестів у Білорусі вже склали не менше 500 мільйонів доларів. А відтермінований обчислюється мільярдами», - заявив Бєльський.

Можновладець наголосив, що під час демонстрацій і страйків були «порушені підвалини створюваної роками системи зарубіжного кредитування і постраждала інвестиційна привабливість країни».

Бєльський також зазначив, що більшість приватних підприємств «продовжує працювати, зміцнюючись на нових ринках», яких втратили конкуренти в «ковідний період».

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили принаймні про п'ятьох загиблих під час протестів у країні.