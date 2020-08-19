Білоруський опозиціонер Цепкало виїхав з України до Польщі

Один з лідерів білоруської опозиції, незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало виїхав у вівторок разом із сім’єю з України до Польщі, а в середу зустрівся у Варшаві з главою МЗС Польщі Якцеком Чапутовичем.

Про це у Twitter інформує МЗС Польщі.

“Міністр Чапутович прийняв Валерія і Вероніку Цепкало, які вчора приїхали до Польщі”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, міністр висловив захоплення рішучістю громадянського суспільства в Білорусі і запевнив, що Польща надасть підтримку Білорусі в рамках плану Моравецького, оголошеного кілька днів тому.

План прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького щодо підтримки Білорусі, який складається з п’яти пунктів, містить: підтримку репресованих, стипендії для студентів, пом’якшення щодо в’їзду і доступу до ринку праці в Польщі для білорусів, допомогу незалежним білоруським ЗМІ, а також програму підтримки неурядовим організаціям.

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Як відомо, колишній незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало донедавна перебував в Україні. До нього в Україні змогли приєднатися 16 серпня дружина і діти, яких кілька годин протримали на російсько-українському кордоні.

Фото: twitter.com/MSZ_RP