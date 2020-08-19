Президент Євроради прокоментував розмову з Путіним щодо Білорусі

Європейський Союз дотримується чіткої позиції, що подальший шлях розвитку Білорусі має визначати народ цієї країни, а не Москва або Брюссель.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час онлайн-пресконференції за підсумками відеосаміту глав держав і урядів ЄС, яку було присвячено ситуації в Білорусі, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, який на прохання преси прокоментував власну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Наше послання було дуже чітким - майбутнє Білорусі має вирішуватися народом у Білорусі, а не в Брюсселі і не в Москві. Ми переконані, що там - національна криза. Ми хотіли докласти зусиль для початку внутрішнього інклюзивного діалогу. Ми мали розмову з президентом Путіним, щоб розрядити ситуацію в Білорусі. Це є важливим з обох сторін. Ми переконані, і в Москві, і в Брюсселі, у необхідності підтримати всі позитивні зусилля, знайти мирне рішення, гарантувати демократичний процес у Білорусі. Для ЄС є дуже зрозумілим, що народ Білорусі має фундаментальне право вільно обирати власне керівництво», - зауважив президент Європейської ради.

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Він сказав, що під час розмови з російським президентом наголосив на важливості уникати негативного зовнішнього втручання.

«Переговори з Володимиром Путіним були для мене нагодою висловити тверде європейське переконання, що важливо використати всі можливості у Білорусі для пошуку національного діалогу, для пошуку рішення. Я повторив, що ми прагнемо уникнути негативного зовнішнього втручання, з паном Путіним відбувся дуже чіткий та відвертий обмін думками щодо цього. Ймовірно, ви спостерігали протягом кількох минулих годин деякі заяви Кремля, що вони не мають наміру у цих поточних обставинах втручатися в Білорусі на військовому рівні», - зазначив Мішель.

Своєю чергою під час промови Мішеля в ході пресконференції таку позицію підтримала і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Демонстрації в Білорусі не спрямовані проти будь-якої сусідньої країни або структури. Ці демонстрації відбуваються на захист законного права народу Білорусі визначати майбутній шлях власної країни. Європейський Союз стоїть на боці народу Білорусі. Насильство має бути припинено. Лише інклюзивний діалог може допомогти у пошуку рішення, і таке рішення має виходити саме звідти, з самої Білорусі», - сказала президент Єврокомісії.

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Як повідомлялося, у Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. В лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.

Водночас 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, Його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.