В Італії потяг зійшов із рейок, є постраждалі

На півночі Мілана з рейок зійшов пасажирський потяг, постраждали троє людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Сама аварія сталася у комуні Карнате, що за 25 км на північ від Мілана, коли потяг прямував по лінії Мілан-Лечче.

Серед постраждалих два машиністи, проте їхні травми незначні, і один пасажир, який вибив вікно у вагоні потяга, щоб вибратися з нього.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня поблизу шотландського міста Стонгейвен зійшов з рейок потяг. ЗМІ писали про кількох постраждалих.

Фото: ANSA