Канцлер Австрії вважає, що в Білорусі треба провести повторні вибори

Канцлер Австрії Себастьян Курц вважає за необхідне проведення повторних виборів у Білорусі та підтримує санкції проти причетних до фальсифікацій і насильства.

Про це він заявив перед початком термінового саміту ЄС щодо Білорусі 19 серпня, повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Kronen Zeitung.

"Потрібні нові вибори, які пройдуть вільно і справедливо", - підкреслив Курц, зауваживши, що всім зрозуміло, що ті вибори, що відбулися, "не були ні чесними, ні вільними".

Йдеться про демократію, верховенство права та про те, як поводитися з маніфестантами, сказав політик. Він також наголосив на необхідності діалогу між главою держави Олександром Лукашенком та опозицією.

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Як повідомлялося, в середу, 19 серпня, глави держав та урядів ЄС проводять відеосаміт щодо ситуації в Білорусі.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, за результатами якого ЦВК голосила, що Лукашенко переміг з результатом 80,1 відсотка. Всі ці дні в республіці не вщухають акції протесту, народ не вірить в оголошену ЦВК перемогу Лукашенка.

Силовики затримали майже 7 тисяч осіб. За даними правозахисників, загинули п’ятеро людей загинули. Затримані повідомляють про факти катування.

Головна суперниця Лукашенка на виборах Світлана Тихановська перебуває в Литві.

Фото: Sean Gallup/Getty Images