МЗС Польщі: у Білорусі мають відбутися нові президентські вибори

Як передає Укрінформ, про це в ефірі Polsat News заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський.

“Прем’єр Моравецький однозначно говорив, що в Білорусі мають відбутися нові вибори. Ми розраховуємо на те, що Європейська Рада завершить позачерговий саміт з таким висновком”, - заявив Яблонський.

Він зазначив, що ЄС не може у цій ситуації “обмежитися лише засудженням актів насилля і критикою білоруської влади за придушення протестів”.

Коментуючи випади на адресу Польщі щодо керування протестами в Білорусі, Яблонський наголосив, що такі заяви Лукашенко робить “для внутрішніх потреб”.

Читайте також: ОБСЄ закликає владу Білорусі відпустити всіх протестувальників

“Ми щоразу однозначно підкреслюємо, що це – повна дурниця”,- заявив заступник міністра. Він додав, що дії Варшави полягають “не у підтримці окремих політичних кіл в Білорусі, не в управлінні діями політичних опонентів Лукашенка, а в підтримці громадянського суспільства”.

У середу в режимі відеоконференції відбувається позачергове засідання Ради ЄС, де основним питанням є останні події в Білорусі.

Читайте також: Білоруські правозахисники досі шукають 50 учасників акцій протесту

Як відомо, одразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Читайте також: Лукашенко звинуватив Захід у фінансуванні протестів у Білорусі

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: Polsat News