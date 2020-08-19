Росія може влаштувати блекаути у країнах Балтії - The Economist

Росія має можливість викликати масові перебої енергопостачання в балтійських країнах, які готуються стати частиною єдиної європейської електромережі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання The Economist.

Зазначається, що Литва, Латвія та Естонія, які свого часу були силоміць приєднані до Радянського Союзу, наразі залежні від Єдиної енергетичної системи РФ, що покриває частину Східної Європи.

Саме тому, Москва цілком здатна влаштувати в країнах Балтії блекаут, перші 3 дні якого, за підрахунками голови одного з місцевих операторів енергомереж Тааві Вескімагі, завдадуть збитків на 2,7 млрд доларів. При цьому перебої енергопостачання під час пандемії коронавірусу можуть стати великим ударом і призвести до збільшення кількості смертей.

З іншого боку, очікується, що проєкт з приєднання країн Балтії до єдиної європейської енергомережі буде реалізований не раніше 2025 року.

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Поки що фактором, який стримує Кремль від застосування сценарію з блекаутом, є те, що він може торкнутися західних областей Росії і деяких регіонів Білорусі.

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Однак Росія вже активно займається реконфігурацією своїх енергомереж, аби уникнути цього. Зокрема, велика робота у цьому напрямку ведеться в Калінінграді, відділеному від основної частини РФ, де ще в серпні 2019 року росіяни забезпечили можливість безперебійної роботи мереж у разі блекауту в Балтії.