Японія закликає Білорусь припинити насильство

Японія закликає владу Республіки Білорусь «негайно припинити акти насильства й самовільні затримання учасників мирних протестів, а також передбачуване жорстоке поводження із затриманими».

Про це йдеться в заяві прессекретаря МЗС Японії Йошиди Томоюкі, повідомляє Укрінформ.

Токіо також наполегливо закликає до діалогу між широким колом внутрішньополітичних груп у Білорусі, щоби «можна було забезпечити стабільність і розвиток країни, відображаючи колективну волю білоруського народу і поважаючи принципи правління, закону і демократії».

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у Білорусі розпочалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники громадського об'єднання "Зьвяно" повідомили про щонайменше п'ятеро загиблих під час протестів у Білорусі. При цьому, за даними влади, загинув лише один чоловік.

Фото: АА