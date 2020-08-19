Японія закликає Білорусь припинити насильство
Про це йдеться в заяві прессекретаря МЗС Японії Йошиди Томоюкі, повідомляє Укрінформ.
Токіо також наполегливо закликає до діалогу між широким колом внутрішньополітичних груп у Білорусі, щоби «можна було забезпечити стабільність і розвиток країни, відображаючи колективну волю білоруського народу і поважаючи принципи правління, закону і демократії».
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Одразу після виборів у Білорусі розпочалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники громадського об'єднання "Зьвяно" повідомили про щонайменше п'ятеро загиблих під час протестів у Білорусі. При цьому, за даними влади, загинув лише один чоловік.
Фото: АА