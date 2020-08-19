Лукашенко стверджує, що опозиція вже ділить портфелі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав «чорною сотнею» координаційну раду опозиції для передачі влади в країні після президентських виборів. І звинуватив опозиціонерів у спробі захоплення влади.

Про це, як повідомляє БЕЛТА, він заявив сьогодні на засіданні Ради безпеки, передає Укрінформ.

«Я вже про це казав: створена так звана чорна сотня для прийому, передачі влади. Так званий штаб опозиції. Що дивно, там уже вишикувалися в черги і ділять портфелі. Я хочу сказати: шановні чорносотенці, в країні немає такої кількості портфелів, скільки вас стоїть у черзі. Мітли та лопати у нас є. Ми забезпечимо», - сказав Лукашенко.

Він також нагадав, що створення паралельних органів з метою захоплення влади порушує законодавство країни.

«Хочу повторно нагадати: створення альтернативних, паралельних і інших органів, тих самих «сотень», з метою захоплення влади карається законом», - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, учора штаб опозиційного кандидата на виборах президента Білорусі Світлани Тіхановської створив координаційну раду для передачі влади в Білорусі після виборів і опублікував імена кількох членів ради. Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Одразу після виборів у Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Зараз Тихановська перебуває в Литві.