У Білорусі медики вимагають допустити їх до ув'язнених демонстрантів

Медичні працівники в Білорусі звернулися до Міністерства охорони здоров'я країни з вимогою допустити лікарів в місця утримання ув'язнених учасників акцій протесту 9-11 серпня.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.BY, про це йдеться у зверненні медиків у відповідь на відкритий лист глави МОЗ Володимира Караніка.

Відкрита заява медичних працівників Республіки Білорусь про припинення насильства і дотримання Конституції була опублікована в мережі ще 14 серпня і зібрала 1644 підписи медичних працівників.

У той же день медики направили електронне звернення до Міністерства охорони здоров'я та МВС із закликом дозволити лікарям надати допомогу затриманим. Відповідних дій з боку відомств не надійшло, проте був опублікований відкритий лист міністра охорони здоров'я Володимира Караніка, в якому говорилося, що відомство готове до діалогу і зацікавлене ​​в об'єктивному та неупередженому розслідуванні причин насильства на білоруських вулицях.

Бо, на думку лікарів, «конструктивне обговорення було замінено обміном пресрелізами», медики також надіслали до редакції TUT.BY. відкрите звернення, в якому повторили всі свої вимоги.

Головним з них є забезпечення допуску лікарів-травматологів, реаніматологів, хірургів до місць, де перебувають затримані після подій 9-11 серпня «в ім'я порятунку їх здоров'я і життя».

Крім того, медики вимагають забезпечити медперсоналу право самостійно і одноосібно приймати рішення про госпіталізацію обстежуваних ними затриманих демонстрантів.

Також медики закликають Міністерство охорони здоров'я організувати централізований збір інформації про потерпілих під час мирних акцій: «Медична громадськість обурена і наслідком цього обурення стало створення численних чатів, спільнот і каналів, де наші колеги діляться своїми переживаннями й шукають свіжу інформацію. Ту саму, якої нам так не вистачає від офіційних структур», - наголосили вони у своєму листі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Одразу після виборів в Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники громадського об'єднання "Зьвяно" повідомили про як мінімум п'ятеро загиблих під час протестів у Білорусі. При цьому, за даними влади, загинула лише одна людина.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY