Про несподіваний виїзд Тихановської з Білорусі розповіла її довірена особа

Кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська, ймовірно, повернеться в країну найближчим часом.

Про це заявила її довірена особа Ольга Ковалькова в ефірі "Ехо Москви", передає Укрінформ.

«Вона не збиралася звідси (з Білорусі - ред.) їхати, тому я впевнена, що найближчим часом Світлана повернеться», - зазначила Ковалькова.

За її словами, востаннє вона бачила Тихановську біля будівлі ЦВК Білорусі, і на ту мить намірів їхати у неї не було.

Ковалькова допускає, що на Тихановську чинився тиск, після чого та в терміновому порядку покинула Білорусь.

"Можу припустити, що якийсь тиск чинився на неї в ситуації, коли її чоловік вже перебував у Білорусі в ув'язненні, і ще вісім довірених осіб під кримінальним переслідуванням зараз з її команди. І перші страхи Світлани, коли вона поїхала, були пов'язані саме з нами", - додала довірена особа Тихановської.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Тихановська була змушена виїхати з Білорусі до Литви.