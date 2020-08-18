Міністр енергетики РФ заразився коронавірусом

Глава міністерства енергетики РФ Олександр Новак заразився коронавірусом і зараз лікується в Москві.

Про це розповів у Благовєщенську прем'єр-міністр Михайло Мішустін, повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

"Він (Новак - ред.) прилетів, власне кажучи, і полетів у Москву, не взявши участі. Дай бог йому здоров'я", - сказав Мішустін.

Як уточнив представник міненерго, позитивним виявився тест, проведений на Камчатці, після чого міністр повернувся в Москву, де ще два тести підтвердили наявність коронавірусу. Міністр почуває себе добре і в середу братиме участь у засіданні міністерського комітету ОПЕК + по відеозв'язку, йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що коронавірусом заразилися деякі журналісти урядового пулу, які мали супроводжувати Мішустіна в його поїздці по Далекому Сходу. У Петропавловську-Камчатському кількох кореспондентів ізолювали і доставили в Москву літаком МНС, під контролем лікарів.

У Благовєщенську ще у кількох співробітників ЗМІ тести дали позитивний результат. Їх також ізолювали і відправили в столицю.

13 серпня стало відомо, що COVID-19 підтвердився у віце-прем'єра - повпреда президента РФ на Далекому Сході Юрія Трутнєва.

Мішустін перехворів коронавірусною інфекцією ще навесні: про його інфікування стало відомо 30 квітня, 19 травня він повернувся до роботи. Також в уряді РФ COVID-19 перенесли в тому числі глави мінбуду Володимир Якушев, мінкультури - Ольга Любимова, міністерства освіти та науки - Валерій Фальков.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 серпня в світі зафіксовано більш як 22 млн випадків коронавірусу COVID-19.