Євросанкції для Білорусі мають бути спрямовані на конкретних посадовців - президент Литви

Санкції Євросоюзу для Білорусі мають бути найбільше орієнтовані на конкретних посадових осіб, а не на економіку країни.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Укрінформ з посиланням на Delfi.

"Якщо ми говоримо про санкції, то (...) має сенс говорити про санкції в масштабі ЄС. Про цільові санкції, які слід застосовувати не стільки до економіки взагалі, скільки до осіб, пов'язаних з фальсифікацією результатів виборів, з репресіями (...) Для певних владних чиновників мають бути встановлені обмеження пересування або фінансові санкції іншого роду", - заявив він.

За його словами, на запланованій на середу зустрічі Європейської ради планується обговорити ситуацію в Білорусі, а питання санкцій буде "одним із складових частин дискусії".

Науседа підкреслив, що якщо прийняти загальні санкції ЄС не вдасться, то окремі країни співтовариства можуть запровадити національні санкції.

"Одне очевидно - якщо ЄС запроваджує санкції, то для цих осіб ЄС закривається як такий, якщо їх запроваджують окремі держави, то складається дивна ситуація, коли особи можуть в'їхати в одну державу, але не можуть в'їхати в іншу. Ефективність санкцій вища в масштабі ЄС", - сказав глава Литви.

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Зокрема, Науседа підкреслив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним передасть йому і повідомлення від Литви.

"Головне, що зараз потрібно - жодним чином не повинно бути втручання у внутрішні справи Білорусі - будь то з боку Заходу, або з боку Сходу. Це виправдати не можна. Думаю, що саме суспільство знайде всі відповіді", - сказав він.

Екстрена зустріч лідерів країн ЄС щодо ситуації у Білорусі відбуватиметься у відеоформаті 19 серпня о 12.00.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. У лікарні потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.