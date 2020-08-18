У Білорусі для постраждалих від силовиків зібрали понад $2,6 мільйона

У Білорусі для тих, хто постраждав або втратив роботу через участь в акціях протесту, запустили збір грошей. Зібрана сума вже перевищує 710 тисяч доларів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.by.

Як зазначається, пожертви зробили майже 14 тисяч осіб.

Також триває збір коштів для тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків під час акцій протестів. Зібрана сума перевищує 2,6 мільйона доларів.

Збір для тих, хто постраждав і втратив роботу після акцій протесту, запустили за участю співзасновників кампаній BY_help (Андрій Стрижак, Олексій Лявончик), кампанії BYCOVID19 (Андрій Стрижак), білоруської діаспори та бізнес-кіл (Ярослав Лихачевський, Микита Мікадо).

«Сьогодні як ніколи важливо підтримати кожного, хто втратив роботу через свої політичні переконання і протягнути руку солідарності з тими, хто хоче жити у вільній і демократичній Білорусі», - пояснюють організатори збору.

«Фонд приймає заявки від тих, хто потребує допомоги і розподіляє цю допомогу на підставі принципів відкритості і прозорості, підзвітності жертводавцям і поваги прав і свобод громадян», - кажуть організатори збору.

При цьому на сторінці збору повідомляється, що фонд юридично проходить процедуру оформлення (в Гаазі, Нідерланди). «Інформація про виплати та суми буде надана протягом кількох тижнів, коли завершать всі юридичні й організаційні питання», - йдеться на сторінці зі збору коштів.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарні потрапили не менш як 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

фото: tut.by