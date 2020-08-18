В Ірландії засудили порушення прав людини в Білорусі

«Я, як і раніше, глибоко занепокоєний поточними подіями в Білорусі і повністю засуджую порушення прав людини, які ми спостерігали після президентських виборів, що пройшли з серйозними порушеннями», - заявив він.

За його словами, результати виборів не були законними, про що свідчать залякування та арешти, що відбувалися як до, так і після виборів, а також реакція державних органів на широкомасштабні і переважно мирні протести, які зараз відбуваються по всій країні.

У зв’язку з цим Ірландія не визнає результати виборів, зауважив глава МЗС країни.

«Ми продовжимо чинити тиск на білоруську владу з метою звільнити всіх несправедливо затриманих, і ми повністю підтримуємо початок процесу адресних санкцій», - заявив Ковні.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.

Фото: Tut.by