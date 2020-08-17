Італія вводить обовязковий масковий режим у вечірній час

Італійська влада ухвалила закрити нічні клуби і дискотеки просто неба та зобов’язала носити маски у громадських місцях увечері та у нічний час, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Parisien.

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца підписав розпорядження, що набирає чинності 17 серпня, яке зобов’язує носити маски у проміжку між 18:00 та 6:00 в громадських місцях. Документ також забороняє роботу дискотек та нічних клубів просто неба, які у цю пору року традиційно переповнені.

Уряд Італії побоюється, що активне нічне життя сприятиме спалаху COVID-19. Однак деякі регіони країни не настільки категоричні у питаннях карантинних заходів. Так, влада Сардинії залишила двері нічних танцювальних майданчиків відкритими. Регіони Венето та Емілія-Романія лише посилили перевірки. Тим часом у Тоскані вимагають однакових правил для всіх.

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За останніми даними порталу Worldometer, у світі зафіксовано понад 21,9 млн випадків COVID-19, у тому числі 775,2 тис. - летальних, одужали близько 14,7 млн осіб Найбільше випадків зафіксовано у США (5 582 408), Бразилії (3 343 925), Індії (2 701 572) та Росії (927 745).

Фото: АА