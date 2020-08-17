Італія вводить обовязковий масковий режим у вечірній час
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Parisien.
Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца підписав розпорядження, що набирає чинності 17 серпня, яке зобов’язує носити маски у проміжку між 18:00 та 6:00 в громадських місцях. Документ також забороняє роботу дискотек та нічних клубів просто неба, які у цю пору року традиційно переповнені.
Уряд Італії побоюється, що активне нічне життя сприятиме спалаху COVID-19. Однак деякі регіони країни не настільки категоричні у питаннях карантинних заходів. Так, влада Сардинії залишила двері нічних танцювальних майданчиків відкритими. Регіони Венето та Емілія-Романія лише посилили перевірки. Тим часом у Тоскані вимагають однакових правил для всіх.
За останніми даними порталу Worldometer, у світі зафіксовано понад 21,9 млн випадків COVID-19, у тому числі 775,2 тис. - летальних, одужали близько 14,7 млн осіб Найбільше випадків зафіксовано у США (5 582 408), Бразилії (3 343 925), Індії (2 701 572) та Росії (927 745).
Фото: АА