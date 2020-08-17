У Білорусі найбільші бренди призупинили рекламу на всіх телеканалах - ЗМІ

У Білорусі чимало компаній найбільших брендів вже призупинили рекламу на всіх телеканалах, в тому числі державних, через ситуацію в країні після президентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Marketing.by.

Серед компаній великі міжнародні рекламодавці Danone, Nestlé та інші.

За словами керівника агентства Vondel/Hepta Олександра Василевича, більшість їх клієнтів із минулого тижня "призупинили рекламу на телебаченні, і на це пішов певний час, бо телебачення знімає рекламу не одразу".

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У Білорусі вже тиждень тривають протести громадян проти фальсифікації виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентської кампанії Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

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Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, аби країна «заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм».

Лукашенко, своєю чергою, відмовився проводити нові вибори, заявивши, що протестуючі хочуть знищити Білорусь. За минулі вихідні він двічі провів телефонні переговори з президентом РФ Путіним. У Кремлі підтвердили, що Росія готова надати Білорусі військову допомогу.

Міноборони Білорусі повідомило, що з 17 по 20 серпня Білорусь проведе ряд військових навчань поблизу міста Островець біля кордону з Литовською Республікою.