Вибухи у Бейруті: видали ордер на арешт головного митника

Суд у Лівані видав ордер на арешт директора митної служби Бадрі Дахера у справі щодо вибухів у Бейруті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Arabiya.

Розслідування намагається з'ясувати, чому попри небезпеку в порту міста зберігалося майже 3 тис. тонн вибухонебезпечних речовин.

Знайдені документи показали: чиновники знали про зберігання 2 750 тонн аміачної селітри на складі у порту.

Суддя Фаді Сауван допитував очільника митної служби Бадрі Дахера, якого затримали за кілька днів після вибуху, понад 4 години у присутності двох адвокатів до видачі ордера на арешт.

До кінця розслідування Дахер залишатиметься під вартою.

Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок потужних вибухів у ліванський столиці Бейруті зросла до 220 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

У відповідь на трагедію по Лівану прокотилися протести, а уряд прем'єр-міністра Гасана Діаба оголосив про відставку.

Фото: AA