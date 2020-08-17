Країни Балтії й Польща виступають за нові вибори в Білорусі

На відеоконференції щодо ситуації в Білорусі президентів Литви, Латвії, Естонії і Польщі підтримали ідею про нові вибори в країні, а також персональні санкції проти представників режиму, винних у фальсифікації виборів і репресіях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Президента Литви.

«Під час бесіди президенти чотирьох країн (Гітанас Науседа, Егілс Левітс, Керсті Кальюлайд і Анджей Дуда, - ред.) зійшлися на думці, що нові вибори, які відповідають міжнародним стандартам, за участі міжнародних спостерігачів - це шлях до громадянського миру в Білорусі», - йдеться у повідомленні.

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Президент Науседа поінформував лідерів сусідніх країн про те, що білоруський режим в минулі вихідні посилив риторику щодо ЄС і НАТО. За словами очільника Литви, це не змінює ні зроблену минулого тижня чотирма президентами заяву по Білорусі, ні прагнення організувати Національний форум примирення Білорусі. Ініціативу підтримала і лідер білоруського громадянського суспільства Світлана Тихановська, яка виступила за створення Координаційної ради.

Під час зустрічі президенти Литви, Польщі, Латвії та Естонії обговорили підготовку до позачергового засідання Ради Європи, скликаного в цю середу завдяки їхнім зусиллям. За словами президентів, Євросоюз повинен, серед іншого, запровадити адресні санкції щодо представників білоруського режиму, відповідальних за фальсифікацію виборів і репресії проти мирних демонстрантів.

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Під час бесіди лідери чотирьох країн також обговорили ініціативи, які стосуються допомоги білоруському громадянському суспільству і жертвам репресій.

Вчора президент Литви Гітанас Науседа закликав відреагувати на порушення прав людини під час протестів у Білорусі Раду з прав людини ООН та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають протести громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентської кампанії Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі у вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна «заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм».

Лукашенко заявив, що протестувальники хочуть знищити Білорусь. За минулі вихідні він двічі провів телефонні переговори з Володимиром Путіним. У Кремлі підтвердили, що Росія готова надати Білорусі військову допомогу.