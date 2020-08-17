Небо Грузії буде закрите до жовтня

Грузія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення до жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новини-Грузія із посиланням на Агентство цивільної авіації Грузії (АЦА).

«Обмеження на здійснення регулярних міжнародних повітряних перевезень продовжено і діє до 30 вересня 2020 року», - сказано в повідомленні АЦА.

Грузія з березня призупинила регулярне авіасполучення з усіма країнами через пандемію коронавірусу. Уряд спочатку пообіцяв розпочати прийом туристів із 1 липня, проте потім було заявлено, що через складну епідеміологічну ситуацію в світі відкриття регулярних міжнародних польотів відкладається до 1 серпня. Потім цей термін був продовжений до 1 вересня, а тепер - до 1 жовтня.

Причиною перенесення відкриття польотів уряд називає загрозу поширення коронавірусу і турботу про здоров'я громадян.

Обмеження на польоти не стосуються поки що лише трьох напрямків - із серпня до Тбілісі літають рейси з Парижа, Мюнхена і Риги, також пасажири зможуть відправитися до цих міст зі столиці Грузії.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 серпня в світі зафіксовано понад 21,8 млн випадків коронавірусу COVID-19.