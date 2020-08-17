Президент Литви закликав ООН і ОБСЄ реагувати на ситуацію в Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа закликає реагувати на порушення прав людини під час протестів у Білорусі Раду з прав людини ООН і ОБСЄ.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LRT з посиланням на запис Президента у соцмережах, передає Укрінформ.

«У Білорусі тривають масові порушення прав людини. Розповіді тих протестувальників, яких випустили, шокують. Я закликаю Раду з прав людини ООН і ОБСЄ реагувати!», - пише Науседа.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У Білорусі вже кілька днів тривають протести громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі в наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна «заспокоїлася і ввійшла в нормальний ритм».

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Лукашенко, у свою чергу, відмовився проводити нові вибори, заявивши, що протестувальники хочуть знищити Білорусь. За минулі вихідні він двічі провів телефонні переговори з Володимиром Путіним. У Кремлі підтвердили, що Росія готова надати Білорусі військову допомогу.

Фото: J. Stacevičiaus/LRT nuotr.