Три події світу. Білоруський транзит, пожвавлення Путіна та кандидатські максимуми у США

Тиждень після президентських виборів став найбурхливішим у новітній політичній історії Білорусі

Кремль намагається пов’язати врегулювання конфлікту на Донбасі з іншими вагомими подіями у міжнародних відносинах. Путін заявив про реєстрацію в Росії першої вакцини від COVID-19. Джо Байден та Дональд Трамп зробили кроки назустріч фіналу президентських перегонів.

Ані результати екзит-полу, ані офіційні підсумки виборів президента Білорусі не викликали довіри значної частини тамтешнього суспільства. Привітання Сі Цзіньпіна та Путіна Спроба влади нейтралізувати протест за допомогою жорстоких дій силовиків зазнала провалу: навіть кілька тисяч затриманих не збили хвилю протестів не лише у Мінську, але в різних містах Білорусі. Показово, що акції протесту не мають чітко визначеного лідера (Світлана Тихановська перебуває у Литві, і її заяви звідти слабко кореспондуються з реальністю), і все більше над протестувальниками майоріють біло-червоно-білі прапори. Спроби Польщі та країн Балтії запропонувати Лукашенку шлях виходу з політичної кризи не знайшли розуміння з боку ветерана пострадянської президентської служби, натомість Білорусь передала 32 з 33 «вагнерівців» Росії, а Лукашенко з Путіним підкреслено інтенсивно ведуть телефонні переговори. Офіційний Київ намагається не втратити майданчик для перемовин Тристоронньої контактної групи у Мінську та кілька мільярдів доларів товарообігу, тому утримається від однозначного засудження дій білоруської влади та ковтає недружні випади з боку Лукашенка. Сама Білорусь пройшла протягом тижня шлях від передбачуваних протестів до проведення у неділю адмінресурсного мітингу Лукашенка, де той виступив з рефреном «Білорусь – це я», та наймасштабнішого в історії Білорусі Маршу Свободи під національними прапорами.

Путін, до речі, перебував на зв’язку не лише з Лукашенком, але і з французьким колегою Еммануелем Макроном, з яким вони обговорили ситуацію у Білорусі та на Донбасі. У Москві чекають на візит французького президента, який сьогодні більше опікується проблемою відновлення Бейруту після вибуху у тамтешньому порту. Не менш показовими стали переговори міністрів закордонних справ Росії та Німеччини, за підсумком яких Лавров завів звичну пісню про необхідність прямих перемовин Києва, Донецька та Луганська. Гайко Маасу буде про що поговорити у Києві, куди його запросив на святкування Дня Незалежності Дмитро Кулеба.

Російський президент зайшов ще з одного глобального козиря, оголосивши про реєстрацію у Росії вакцини проти COVID-19. Назва препарату символічна – Sputnik V, і застереження ВООЗ щодо недостатнього обсягу клінічних випробувань вакцини у Москві ігнорують, прагнучи зібрати геополітичні вершки з власної спроможності «допомогти» своїм політичним клієнтам у різних куточках світу.

Фото: The White House

Цікаво, що Дональд Трамп, за даними NBC, докладає зусиль для проведення зустрічі з Володимиром Путіним до президентських виборів, аби довести виборцям власну можливість вирішувати глобальні питання між власниками найпотужніших ядерних арсеналів. Інша річ – турбулентність міжнародних відносин може сформувати ширший порядок денний зустрічі президентів Росії та США, ніж розраховують у Білому домі. Ініціатива Трампа виглядає асиметричною реакцією на вибір Джо Байденом Камали Гарріс на роль кандидата на посаду віце-президента США від Демократичної партії. Вибір виглядає одночасно виваженим та спроможним зміцнити електоральні позиції демократів.

Євген Магда, Інститут світової політики

Перше фото: svaboda.org (RFE/RL)