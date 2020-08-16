У Мінську силовики затримали кількох протестувальників - ЗМІ

Неподалік найбільшого в Білорусі торговельного центру (ГУМ) силовики затримали кількох учасників сьогоднішньої акції в Мінську.

Як передає Укрінформ, про це пише Радіо Свобода.

"Правоохоронці у цивільному вискочили з білого мікроавтобуса без номерних знаків біля ГУМа та схопили кількох людей й затягли їх у фургон. Натовп обурений", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом мітингарям у Бресті вдалося визволити затриманих учасників протесту, повідомляє NEXTA.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.

Фото: tut.by