У Мінську сотні тисяч людей ідуть до Будинку уряду

Сотні тисяч людей, які зібралися з біло-червоно-білими прапорами біля стели "Мінськ - місто-герой", зараз рухаються в бік проспекту Незалежності, там розташований Будинок уряду Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Як кажуть демонстранти у розмовах з кореспондентами видання, подальший їх маршрут - до Будинку уряду. Спочатку мітинг був запланований там, але майданчик раптово зайняли прихильники президента Олександра Лукашенка.

Проспект Переможців у центрі Мінська повністю перекрито, люди йдуть на повну ширину проїжджої частини.

За інформацією журналістів "Свободи", на вулицях, що прилягають до площі Незалежності, є чимало спецмашин, зокрема близько двох десятків автозаків та водометів.

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Раніше повідомлялося, що в неділю в Мінську відбувся мітинг прихильників Лукашенка на його підтримку, а також велелюдний опозиційний мітинг.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.

фото: Твіттер Svirsky1