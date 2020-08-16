У Чикаго під час сутичок з поліцією затримали понад 20 демонстрантів

В американському місті Чикаго під час акції протесту сталися сутички, що призвело до поранення 17 офіцерів поліції та затримання більш як 20 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Керівник поліції Чикаго Девід Браун на пресконференції поінформував, що близько 200 людей у суботу зібралися на акцію протесту проти жорстокого поводження поліції. Ці демонстрації пройшли мирно, правоохоронці були там, щоб грантувати безпеку протестувальників.

Проте на вечірній акції її учасники напали на офіцерів поліції, використовуючи скейтборди, пляшки, велосипеди та інші предмети. В результаті було поранено 17 правоохоронців та проведено 24 арешти, заявив Браун.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку з загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До Мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.

ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцеру Дереку Шовіну, який фігурує у скандальному відео, висунули звинувачення у вбивстві.

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