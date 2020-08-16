Лукашенко обіцяє реформи "вже завтра"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якщо народ хоче реформ, вони можуть бути проведені вже завтра.

Как передает Укринформ, об этом он сказал во время митинга в свою поддержку 16 августа.

"Чего хотите вы сейчас? Что будем менять? Вы хотите реформ? Скажите каких, завтра начнём!" - заявил Лукашенко, обращаясь, по его словам, "к тем, кто дезориентирован сейчас".

Он также добавил, что "легких" денег, которых хотят, те кто не находятся сейчас с ним на площади, не бывает, их нужно зарабатывать тяжким трудом в полях.

Как сообщалось, в Беларуси после выборов президента 9 августа начались массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования. Силовики жестко разгоняют протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов было задержано более 6 тыс. человек, есть погибшие.

14 августа ЦИК Беларуси объявила победителем выборов действующего главу государства Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года. По данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов избирателей, его главная соперница Светлана Тихановская - 10,09%.

В Евросоюзе не признали результаты президентских выборов в Беларуси и решили начать работу над санкциями против должностных лиц страны, причастных к фальсификациям и насилию по отношению к протестующим.