У Сан-Франциско відбулася акція на підтримку протестувальників у Білорусі

У США у місті Сан-Франциско відбулася акція, учасники якої розгорнули великий біло-червоно-білий прапор на підтримку протестувальників у Білорусі.

Акцію провели на площі перед міським портом. Відповідне відео опублікував користувач YouTube Huh It’s Denis.

Автор зазначив, що на акцію прийшли сотні людей.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.