У світі зафіксували понад 21,5 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 16 серпня у світі від коронавірусної хвороби померли 769 006 осіб.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані сайту Worldometer.

Загалом у світі наразі зафіксовано 21 617 972 випадки хвороби COVID-19, від якої на сьогодні одужали 14 334 222 людини.

Лідерами серед країн за поширенням випадків захворювання залишаються США - 5 529 789. Там же зафіксована найбільша кількість летальних випадків - 172 606.

Другою країною за поширенням хвороби йде Бразилія - 3 317 832 випадок, 107 297 загиблих.

У першій четвірці також Індія - 2 590 501 випадок (50 099 загиблих) та РФ 917 884 випадки захворювання, (15 617 загиблих).