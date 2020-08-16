У Лівані заявили про рекордну кількість заражень COVID-19 за добу
Про це передає Укрінформ з посиланням на ТАСС.
"МОЗ у співпраці з муніципальною владою ізолює житлові квартали, які стали осередками зараження", - заявив виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я республіки Хамад Хасан.
Всього, за словами чиновника, в країні було за один день інфіковано 397 осіб, троє померли від вірусу.
Повідомляється, що через загрозу поширення інфекції, в Бейруті перекритий квартал Тарік ель-Джадида, в Баабді - Бурдж-ель-Баражна, в Триполі на півночі Лівану - Баб-Таббана.
У Мінохоронздоров'я країни закликали населення посилити заходи особистої гігієни та з усією відповідальністю поставитися до санітарно-епідеміологічних норм, зокрема, до дотримання соціальної дистанції.
"Якщо ситуація не зміниться упродовж двох тижнів в кращу сторону, то ми будемо змушені ввести повсюдний режим ізоляції", - підкреслив Хасан.
Нагадаємо: з кінця лютого в Лівані виявлено 8 442 випадки зараження коронавірусом, понад 2 650 пацієнтів одужали, зафіксовано 97 летальних випадків.