У Лівані заявили про рекордну кількість заражень COVID-19 за добу

У Лівані за останню добу зафіксовано рекордне число заражень COVID-19.

Про це передає Укрінформ з посиланням на ТАСС.

"МОЗ у співпраці з муніципальною владою ізолює житлові квартали, які стали осередками зараження", - заявив виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я республіки Хамад Хасан.

Всього, за словами чиновника, в країні було за один день інфіковано 397 осіб, троє померли від вірусу.

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Повідомляється, що через загрозу поширення інфекції, в Бейруті перекритий квартал Тарік ель-Джадида, в Баабді - Бурдж-ель-Баражна, в Триполі на півночі Лівану - Баб-Таббана.

У Мінохоронздоров'я країни закликали населення посилити заходи особистої гігієни та з усією відповідальністю поставитися до санітарно-епідеміологічних норм, зокрема, до дотримання соціальної дистанції.

"Якщо ситуація не зміниться упродовж двох тижнів в кращу сторону, то ми будемо змушені ввести повсюдний режим ізоляції", - підкреслив Хасан.

Нагадаємо: з кінця лютого в Лівані виявлено 8 442 випадки зараження коронавірусом, понад 2 650 пацієнтів одужали, зафіксовано 97 летальних випадків.