Ізраїль перехопив ракети, запущені з сектора Гази, та завдав удару у відповідь

Система ПРО Ізраїлю "Залізний купол" в суботу ввечері перехопила в районі міста Сдерот дві ракети, запущені із сектора Гази бойовиками руху ХАМАС.

Про це повідомила пресслужба армії оборони Ізраїлю.

Terrorists in Gaza just fired 2 rockets into Israel.



The Iron Dome Aerial Defense System intercepted both rockets. — Israel Defense Forces (@IDF) August 15, 2020

Повідомляється, що у відповідь на обстріл ізраїльська авіація атакувала сили ХАМАС в секторі Гази, включаючи й обстріл складів, де зберігаються боєприпаси для ракет.

Earlier tonight, rockets were fired from Gaza into Israel.



In response, our Air Force just struck Hamas terror targets in Gaza, including a military compound used to store rocket ammunition.



We will continue to operate against any attempts to harm Israeli civilians. — Israel Defense Forces (@IDF) August 16, 2020

Місцеві ЗМІ зазначають, що пуск ракет пов'язаний з тим, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запуск на територію Ізраїлю повітряних балонів з вибуховими та запальними речовинами. Палестинці також влаштовували заворушення біля прикордонного паркану безпеки, кидаючи в нього вибухові пристрої та спалюючи автопокришки.

Читайте також: Ізраїль і США випробували систему протиракетної оборони Arrow 2

За повідомленнями палестинських ЗМІ, під час заворушень не менше п'яти осіб отримали поранення.