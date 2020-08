Ізраїль перехопив ракети, запущені з сектора Гази, та завдав удару у відповідь

Про це повідомила пресслужба армії оборони Ізраїлю.

Terrorists in Gaza just fired 2 rockets into Israel. The Iron Dome Aerial Defense System intercepted both rockets.

Повідомляється, що у відповідь на обстріл ізраїльська авіація атакувала сили ХАМАС в секторі Гази, включаючи й обстріл складів, де зберігаються боєприпаси для ракет.

Earlier tonight, rockets were fired from Gaza into Israel.



In response, our Air Force just struck Hamas terror targets in Gaza, including a military compound used to store rocket ammunition.



We will continue to operate against any attempts to harm Israeli civilians.