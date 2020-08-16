Ізраїль перехопив ракети, запущені з сектора Гази, та завдав удару у відповідь

Ізраїль перехопив ракети, запущені з сектора Гази, та завдав удару у відповідь

Укрінформ
Система ПРО Ізраїлю "Залізний купол" в суботу ввечері перехопила в районі міста Сдерот дві ракети, запущені із сектора Гази бойовиками руху ХАМАС.

Про це повідомила пресслужба армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що у відповідь на обстріл ізраїльська авіація атакувала сили ХАМАС в секторі Гази, включаючи й обстріл складів, де зберігаються боєприпаси для ракет.

Місцеві ЗМІ зазначають, що пуск ракет пов'язаний з тим, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запуск на територію Ізраїлю повітряних балонів з вибуховими та запальними речовинами. Палестинці також влаштовували заворушення біля прикордонного паркану безпеки, кидаючи в нього вибухові пристрої та спалюючи автопокришки.

Читайте також: Ізраїль і США випробували систему протиракетної оборони Arrow 2

За повідомленнями палестинських ЗМІ, під час заворушень не менше п'яти осіб отримали поранення.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-