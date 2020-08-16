Ізраїль перехопив ракети, запущені з сектора Гази, та завдав удару у відповідь
Про це повідомила пресслужба армії оборони Ізраїлю.
Terrorists in Gaza just fired 2 rockets into Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) August 15, 2020
The Iron Dome Aerial Defense System intercepted both rockets.
Повідомляється, що у відповідь на обстріл ізраїльська авіація атакувала сили ХАМАС в секторі Гази, включаючи й обстріл складів, де зберігаються боєприпаси для ракет.
Earlier tonight, rockets were fired from Gaza into Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) August 16, 2020
In response, our Air Force just struck Hamas terror targets in Gaza, including a military compound used to store rocket ammunition.
We will continue to operate against any attempts to harm Israeli civilians.
Місцеві ЗМІ зазначають, що пуск ракет пов'язаний з тим, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запуск на територію Ізраїлю повітряних балонів з вибуховими та запальними речовинами. Палестинці також влаштовували заворушення біля прикордонного паркану безпеки, кидаючи в нього вибухові пристрої та спалюючи автопокришки.
За повідомленнями палестинських ЗМІ, під час заворушень не менше п'яти осіб отримали поранення.