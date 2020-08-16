Посол Білорусі в Словаччині першим серед дипломатів підтримав учасників протестів

Посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня підтримав учасників мирних протестів на Батьківщині.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у відеозверненні, яке опублікувало видання "Наша Ніва".

Він став першим з чинних глав білоруських дипмісій, який це зробив.

"Я звертаюся до вас не тільки як Посол Білорусі в Словаччині. Я звертаюся до вас у якості найстарішого керівника білоруського закордонного закладу з досвіду роботи послом і єдиного діючого білоруського дипломата, який працював в МЗС СРСР і в радянському посольстві за кордоном. Як і всі білоруси, я — шокований від історій про тортури та побиття громадян моєї країни", - заявив він.

За словами Лещені, до того, що відбувається зараз в Білорусі, були передумови.

"На жаль, для цього були передумови. 15 років тому у нас була відкрита „Лінія Сталіна". І мова йшла не тільки про подвиг радянського народу. Не менш важлива причина — ім'я Сталіна в назві. Потім з'явився міністр внутрішніх справ, якому форма офіцера сталінського НКВС нагадувала не про м'ясорубку 1937 року і не про ГУЛАГ, а про День Перемоги. А тепер сотні моїх співвітчизників відчули на собі, що ряд представників правоохоронних органів повною мірою відродили традиції НКВС в толерантній європейській Білорусі XXI століття", - заявив посол.

Лещеня додав "що"складовими згуртованої, сильної та не схильної до зовнішніх впливів держави є повага волі народу, його мови, історії та культури".

Як повідомлялося, після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка та на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла чинного президента з великим відривом.

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Акції супроводжуються насильством із боку силовиків та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.