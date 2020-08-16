У Грузії обов'язковий карантин скоротили до 12 днів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Online.
Згідно з поправками, 12-денний карантин обов'язковий для осіб, які прибувають до країни з окупованих територій (Абхазії та Південної Осетії) або з іноземних держав, а також для громадян, які контактували із зараженими.
Термін може бути скорочений лише в тому випадку, якщо до поміщення в карантинну зону людина залишалася в режимі самоізоляції.
Усім, хто прибуватиме доведеться надати результати тесту на коронавірус, проведеного методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) не пізніше, ніж за 72 години до поїздки. Громадянам, які не будуть переведені у карантинні зони, доведеться проходити ПЛР-тести кожні 72 години протягом 12 днів.
При цьому у постанові зазначено, що іноземні громадяни оплачуватимуть тестування самі. Виняток становитимуть лише ті, у кого при проведенні першого тесту буде виявлено антитіла до коронавірусу. Їм подальше тестування не знадобиться.
Нагадаємо: за даними Worldometers, в Грузії зафіксовано 1321 випадок коронавірусу, з них 17 смертельних. Країна знаходиться на 142-му місці у світі за рівнем поширення недуги.