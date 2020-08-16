У Франції риболови судяться з Nestle через тонни загиблої риби

Голова французької риболовецької федерації подав скаргу на глобальний продовольчий конгломерат Nestle, після того, як тисячі риб були знайдені мертвими в річці на північному сході Франції.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

Зазначається, що кілька тонн мертвої риби виявили в річці Ена неподалік від міста Шальранж за 50 км від Реймсу.

Риба загинула через зниження рівня кисню у воді, повідомила місцева префектура. Проводяться дослідження для визначення походження забруднення.

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Президент Федерації риболовлі Арденни Мішель Адам розповів, що скаргу проти Nestle France подано за забруднення та порушення екологічного кодексу.

За його словами, завдано збитків на кілька тисяч євро. "Все загинуло в районі 7 кілометрів завдовжки та завширшки 30 метрів", - розповів він.

"Ми вже видобули три тонни мертвої риби. Але ще залишилось декілька. Постраждало близько 14 видів, включаючи види під охороною", - додав Адам.

Нагадаємо: раніше завод Nestle в місті Шальранж підтвердив, що в його очисних спорудах відбулося "випадкове і мимовільне переповнення біологічних шламів, без присутності хімікатів".

"Як тільки ми дізналися про це в неділю о 23:00, ми негайно зупинили виробництво і припинили розлив", - заявив директор заводу.