У Білорусі збирається страйкувати найбільше державне медіа

Сотні співробітників білоруської державної Белтелерадіокомпанії (БТ) готові приєднатися до безстрокового страйку. До них на розмову поїхали топчиновники.

Про це повідомляє Укринформ з посиланням на TUT.BY.

Співробітників БТ терміново викликали на зустріч з головою Ради Республіки Наталією Кочановою і прессекретарем президента Наталією Ейсмонт.

За інформацією видання, зустріч з працівниками БТ Кочанова почала з того, що 80% населення на виборах проголосували за Олександра Лукашенка. Після цих слів ті, хто не голосував за Лукашенка, стали піднімати руки. Виявилося, що таких в залі більшість.

Виходячи з будівлі люди казали: "не почули нічого нового", "нам говорили про розгойдування човна" і що "всі акції проплачені".

Крім того, білоруське видання "Радіо Свобода" пише, що в будівлі БТ наразі перебувають силовики.

Як повідомлялося, після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка і на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їх думку, перемогла чинного президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством з боку силовиків і затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.