Працівники Белавіа вийшли на протест

Співробітники авіакомпанії "Белавіа" долучилися до акції протесту та солідарності у Білорусі.

Відповідне відео, як передає Укрінформ, розміщене на Telegram-каналі Беларусь Сейчас.

На відеозаписі можна бачити кілька десятків працівників, які тримають білі та червоні повітряні кульки та плакати. Також люди тримають букви з написом "Ми проти насилля".

За останні кілька днів до протестів та страйків долучилися працівники низки великих білоруських підприємств, включаючи завод БелАЗ.

Белавіа – це національна авіакомпанія Білорусі. Основні рейсові та чартерні міжнародні польоти здійснює з Національного аеропорту Мінськ. Компанія має 17 представництв в країнах ближнього і далекого зарубіжжя, є членом міжнародної організації авіаперевізників ІАТА.

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Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

Фото: moyby.com