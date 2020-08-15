США і Польща підписали договір про військове співробітництво
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Польське радіо.
"У Президентському палаці у Варшаві міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак і держсекретар США Майк Помпео, який прибув з візитом на святкування 100-ї річниці Варшавської битви, підписали договір про розширення військового польсько-американського співробітництва. Договір підписаний у присутності президента Анджея Дуди", - йдеться в повідомленні.
У Польщі створять висунуте командування V корпусу армії США. Туди прилетить ще 1000 американських солдатів. Сьогодні в Польщі налічується 4,5 тисячі солдатів, відправлених попереднім президентом США Бараком Обамою.
Дуда на церемонії підписання договору між Польщею і США про розширення військового співробітництва заявив, що цей договір є гарантією безпеки не тільки стосовно Польщі, а й усього регіону.
"У військовому сенсі це, безумовно, означає вже сьогодні підвищення безпеки для держав Балтії, для всіх наших сусідів. Але і в галузі енергетики в майбутньому це означатиме більшу безпеку в нашому регіоні також для України".
Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда підписали декларацію про збільшення контингенту американських військ на території Польщі.
Фото: PAP/Tomasz Gzell