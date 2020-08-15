США і Польща підписали договір про військове співробітництво

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак і держсекретар США Майк Помпео підписали договір про розширення військового співробітництва.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Польське радіо.

"У Президентському палаці у Варшаві міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак і держсекретар США Майк Помпео, який прибув з візитом на святкування 100-ї річниці Варшавської битви, підписали договір про розширення військового польсько-американського співробітництва. Договір підписаний у присутності президента Анджея Дуди", - йдеться в повідомленні.

У Польщі створять висунуте командування V корпусу армії США. Туди прилетить ще 1000 американських солдатів. Сьогодні в Польщі налічується 4,5 тисячі солдатів, відправлених попереднім президентом США Бараком Обамою.

Дуда на церемонії підписання договору між Польщею і США про розширення військового співробітництва заявив, що цей договір є гарантією безпеки не тільки стосовно Польщі, а й усього регіону.

"У військовому сенсі це, безумовно, означає вже сьогодні підвищення безпеки для держав Балтії, для всіх наших сусідів. Але і в галузі енергетики в майбутньому це означатиме більшу безпеку в нашому регіоні також для України".

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда підписали декларацію про збільшення контингенту американських військ на території Польщі.

Фото: PAP/Tomasz Gzell