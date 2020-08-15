Словаччина перевірить порядок видачі віз росіянам

Міністерство закордонних та європейських справ Словаччини розпочало обстеження дотримання правил та вимог щодо видачі віз громадянам РФ у словацьких консульствах у Москві та Санкт-Петербурзі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє iRozhlas.

Зазначається, що до цього словацьке міністерство вдалось після того, як з’ясувалося, що консульство у Санкт-Петербурзі в минулому видало візу «людині, яка згодом взяла участь в убивстві чеченського громадянина в Берліні».

Цей чеченець, Зелімхан Хангошвілі, був убитий минулого року в центрі Берліна. До Німеччини один з учасників злочину дістався, як повідомив розслідувальний ресурс Bellingcat, під іменем Роман Давидов на основі словацької візи, виданої Генеральним консульством Словаччини у Санкт-Петербурзі.

Як повідомлялося, раніше МЗС Словаччини ухвалило рішення про видворення трьох російських дипломатів, чия діяльність порушувала дипломатичні стандарти.

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Зі свого боку посольство РФ у Словаччині заявило, що "пов’язання рішення про вислання наших дипломатів з історією про видачу віз словацьким Генеральним консульством в Санкт-Петербурзі викликає, принаймні, непорозуміння, виглядає непрофесійно і негідно".

Фото: Slovakian99