У Мінську прощаються з учасником протестів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода, що веде репортаж із місця події.
У Мінську 15 серпня поховають Александра Тарайковського – демонстранта, який загинув під час розгону акції протесту біля станції метро «Пушкінська» 10 серпня.
Люди почали приходити на перехрестя проспекту Пушкіна та вулиці Притицького в Мінську з самого ранку. Вони приносять білі та червоні квіти та прапори.
Деякі стають на коліна після покладання квітів до символічного місця загибелі Тарайковського.
О 12 годині відбулася хвилина мовчання. Опісля люди почали вигукувати «Живе Білорусь», «Йди геть» і «Трибунал». Повз проїжджають автомобілі та безупинно сигналять.
Водночас рідні прощаються із загиблим у ритуальній залі, куди вони попросили не приходити демонстрантів, щоб мати змогу попрощатися особисто.
Як повідомляв Укрінформ, під час розгону акцій протесту проти фальсифікації виборів у Мінську у понеділок, 10 серпня загинув, 34-річний Олександр Тарайковський. У четвер 13 серпня відбулося впізнання тіла загиблого.
Згідно з офіційною версією, в його руках cпрацював вибуховий пристрій. Родичі загиблого в це не вірять.
Фото: NEXTA