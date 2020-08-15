У Мінську прощаються з учасником протестів

У Мінську кількасот людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на акцію громадського прощання з ним.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода, що веде репортаж із місця події.

У Мінську 15 серпня поховають Александра Тарайковського – демонстранта, який загинув під час розгону акції протесту біля станції метро «Пушкінська» 10 серпня.

Люди почали приходити на перехрестя проспекту Пушкіна та вулиці Притицького в Мінську з самого ранку. Вони приносять білі та червоні квіти та прапори.

Деякі стають на коліна після покладання квітів до символічного місця загибелі Тарайковського.

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О 12 годині відбулася хвилина мовчання. Опісля люди почали вигукувати «Живе Білорусь», «Йди геть» і «Трибунал». Повз проїжджають автомобілі та безупинно сигналять.

Водночас рідні прощаються із загиблим у ритуальній залі, куди вони попросили не приходити демонстрантів, щоб мати змогу попрощатися особисто.

Як повідомляв Укрінформ, під час розгону акцій протесту проти фальсифікації виборів у Мінську у понеділок, 10 серпня загинув, 34-річний Олександр Тарайковський. У четвер 13 серпня відбулося впізнання тіла загиблого.

Згідно з офіційною версією, в його руках cпрацював вибуховий пристрій. Родичі загиблого в це не вірять.

Фото: NEXTA