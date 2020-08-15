У Білорусі відкриють сайт з особистими даними ОМОНівців та фальсифікаторів виборів

Фронт національного порятунку Білорусі створить сайт "Дошка національної ганьби".

На ньому розміщуватимуть особисті дані членів виборчих комісій, котрі брали участь у фальсифікації результатів виборів білоруського президента, і співробітників білоруського ОМОНу, які застосовували насильство до протестувальників. Як передає Укрінформ, про це заявив засновник фронту, експретендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Друге - це формування Дошки національної ганьби. Це все організовано як crowdsourcing. На дошку ми поміщатимемо тих членів виборчих комісій, які фальсифікували вибори. Їхні імена, сім'ї, хто вони такі, якщо є - номери паспорта, і вимагатимемо для них заборони в'їзду", - сказав Цепкало.

Читайте також: Український ПЕН закликав міжнародних правозахисників посилити тиск на владу Білорусі

Він наголосив, що участь у фальсифікації результатів виборів за законами Білорусі є кримінальним злочином, а публікація їхніх даних зможе стати для країн Європейського Союзу можливістю не видавати їм віз.

Ще одним проєктом Фронту національного порятунку Білорусі Цепкало називає розміщення даних співробітників Загону міліції особливого призначення (ОМОН – ред.), які застосовували насильство щодо протестувальників.

Цепкало зазначив, що вже зараз йому надсилають дані деяких бійців ОМОН, які були причетні до розгону демонстрацій у Білорусі.

На запитання, чи не стане такий проєкт причиною помсти білоруським міліціонерам і членам їхніх сімей з боку мітингувальників, політик відповів, що «це вже їхня справа».

"Якщо вони б'ють жорстоко людей. Що вони роблять? Що вони витворяють? Це вже їхня справа. Ми оприлюднимо - це точно так само, як і з тими, хто у вас там (на Донбасі – ред.) воює. Вони (бійці ОМОНу – ред.) мають розуміти, що за свої дії вони отримають ганьбу з боку білорусів, а згодом, може, подаватимуть на них до суду - і вони платитимуть 10-15 років тим, кого вони побили. Суд буде справедливий. За перевищення влади порушуватимуть кримінальні провадження", - заявив Цепкало.

Як повідомляв Укрінофрм, у Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. В лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.

Читайте також: Рада Європи готова підтримати білоруські реформи

Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, Його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

Фото: TUT.BY