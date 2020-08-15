Понад 12% жителів Канади вже перевірили на COVID-19

У Канаді перевірку на інфікування коронавірусом пройшло понад 12% населення країни.

Про це свідчать оприлюднені урядом дані, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цією інформацією, у країні протестовано 4 635 105 осіб. Водночас, за даними Статистичного бюро Канади, у другому кварталі 2020 року населення країни становило 37 971 020 осіб.

Із загальної кількості проведених тестів лише 121 234 виявилися позитивними, з них майже 61 тисяча - у провінції Квебек.

Станом на 13 серпня померло 9015 інфікованих, тобто смертність становить близько 7,5%.

Хоча щодня в країні виявляють нові випадки інфікування, швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво зменшилася, й від початку пандемії понад 107 тис. інфікованих вже видужало. Нині у країні залишається усього 4 666 активних випадків COVID-19.

Повноцінну економічну діяльність у країні ще не відновлено, однак більшість карантинних обмежень уже скасували.

У закладах охорони здоров’я Канади вже немає напливу хворих, як і в будинках для літніх людей, на які припадає абсолютна більшість смертей від COVID-19.

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Нагадаємо: Канада ще в березні закрила кордони для більшості подорожувальників. Заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця серпня.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 21 354 686 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 763 353 летальних, одужали 14 145 837 людини.