Тисячі британців терміново повернулися із Франції, аби уникнути карантину

Тисячі британців терміново повернулися з літніх канікул у Франції після того, як уряд Британії оголосив про запровадження 14-денного карантину для прибулих через Ла-Манш.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Британський уряд оголосив, що запроваджує карантин з 03:00 у суботи для прибулих з Франції.

Таким чином, близько 160 тисяч британських туристів у Франції мали трохи більш як 24 години, щоб повернутися додому та уникнути самоізоляції. Багато з них попрямували до французького Кале, де в п'ятницю вдень утворилися довжелезні черги автомобілів. Поромні компанії оголошують додаткові рейси, щоб більше людей могли повернутися додому до встановленого терміну.

Раніше, 26 липня, подібні правила британський уряд запровадив для прибулих з Іспанії.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 21 177 829 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 759 430 летальних, одужали 13 988 084 людини.