Нідерландська залізниця зазнала збитків у €185 мільйонів через COVID-19

Нідерландська залізниця NS зазнала збитків у 185 мільйонів євро через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NOS.

“У першій половині цього року нідерландська залізниця NS має чистий збиток в розмірі 185 млн євро. Причиною є різке зменшення кількості пасажирів через пандемію”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одразу після запровадження заходів для запобігання поширенню коронавірусу у березні 2020 року, кількість пасажирів знизилася на 90 відсотків. Після послаблення заходів ця кількість зросла приблизно до 40 відсотків до коронакризи.

За даними Worldometer, станом на ніч 15 серпня у світі зареєстрували понад 21 мільйон хворих коронавірусною інфекцією. Видужали понад 14 мільйонів, померли - 762 438 особи.