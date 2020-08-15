МВС Білорусі порушило понад 90 кримінальних справ проти мітингарів

Білоруські силовики заявляють про постраждалих у своїх лавах та порушення понад 90 кримінальних справ у зв’язку з "масовими безладдями".

Про це, як передає Укрінформ, МВС Білорусі повідомило на своєму сайті.

"В результаті масових заворушень з 9 по 13 серпня постраждав 121 співробітник міліції. Слідчими органами порушено понад 90 кримінальних справ", - йдеться у пресрелізі.

Правоохоронці кажуть про провокації проти них, "зрежисовані акції" за участю спеціально підготовлених, навчених "бійців", спроби розхитати ситуацію і внести розлад у суспільстві з боку тих, "кому байдужі інтереси Білорусі та її жителів".

"Очевидно, що організатори використовували людей як витратний матеріал, залучаючи для участі в незаконних масових заходах, які до того ж повсюдно супроводжувалися фейками та перекручуванням фактів", - стверджують в МВС.

Акції протесту мирними в МВС не вважають, так само як спонтанними. Вони закидають учасникам протестів алкогольне сп’яніння, чинення опору правоохоронцям, а також заявляють, що самі затримані потім "зізнавалися" в тому, що ними керували, та "визнавали свою помилку".

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Фото: АА